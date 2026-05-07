Российские FPV-дроны уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» уничтожил американский бронеавтомобиль Humvee ВСУ на сумском направлении.
- Бронеавтомобиль был обездвижен после серии ударов FPV-дронами.
- По словам военнослужащего, техника уязвима и проблем с ее уничтожением нет.
КУРСК, 7 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дрона российской группировки войск "Север" уничтожил американский бронеавтомобиль Humvee ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Гера".
"В ходе воздушной разведки была обнаружена боевая бронированная машина ВСУ, осуществлявшая одиночное передвижение в тыловой зоне противника. Цель определили как бронеавтомобиль Humvee с опознавательными знаками ВСУ", - сообщил агентству "Гера".
По словам военнослужащего, серия ударов была нанесена FPV-дронами, после чего бронеавтомобиль был обездвижен.
"В целом данная техника достаточно уязвимая. Проблем с их уничтожением нет никаких. Противник пытается Humvee маскировать и скрытно на них передвигаться, так как тоже понимает, что сохранить жизнь в случае появления наших дронов на таком транспортном средстве не получится", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18