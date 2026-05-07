ВСУ перебросили резервы из Киевской области к Сумам из-за проблем на фронте

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ перебросили резервы из Киевской области в Сумскую из-за неудач на этом направлении, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"На фоне продвижения наших войск в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы", — заявил собеседник агентства.
По данным источника, эту информацию подтверждают и публикации украинских волонтеров.
"(Они. — Прим. ред.) сообщают об отдельных подразделениях 1-й ОТМБР, прибывших в Сумы из Киевской области", — отметил собеседник агентства.
В Сумской области действует группировка войск "Север", она также задействована в Харьковской области. По данным Минобороны, только за минувшую ночь бойцы уничтожили более 50 военных объектов ВСУ, а также 57 украинских солдат.
