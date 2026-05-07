Расчет БПЛА "Севера" за неделю уничтожил свыше 20 укреплений ВСУ - РИА Новости, 07.05.2026
06:14 07.05.2026
Расчет БПЛА "Севера" за неделю уничтожил свыше 20 укреплений ВСУ

Расчет БПЛА "Севера" за неделю уничтожил свыше 20 позиций ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один расчет беспилотных систем российской группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожил более 20 укреплений ВСУ в Сумской области.
  • Операторы беспилотных систем группировки "Север" круглосуточно ведут воздушную разведку, уничтожая вражеские пункты управления БПЛА.
КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Один расчет беспилотных систем российской группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожил более 20 укреплений ВСУ в Сумской области, в том числе и вражеские пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Норд".
"За последнюю неделю один расчет БПЛА уничтожил больше 20 укреплений ВСУ в Сумской области, включая пункты управления беспилотниками. Они делают это, сбрасывая боеприпасы на противника, что позволяет сохранить дроны и использовать их снова", - рассказал он.
Военнослужащий добавил, что операторы беспилотных систем группировки "Север" круглосуточно ведут воздушную разведку, уничтожая вражеские пункты управления БПЛА.
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Сумская область. Вооруженные силы Украины
 
 
