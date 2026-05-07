Расчет БПЛА "Севера" за неделю уничтожил свыше 20 укреплений ВСУ

КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Один расчет беспилотных систем российской группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожил более 20 укреплений ВСУ в Сумской области, в том числе и вражеские пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Норд".