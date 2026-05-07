Бойцы "Севера" уничтожили две самоходные американские гаубицы ВСУ

КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 калибра 155 мм производства США, а также РСЗО "Град" ВСУ на Сумском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Гром".

"Разведывательными БпС вскрыты позиции вражеской артиллерии в прифронтовой полосе. Две М109 стояли в укрытиях, готовые к смене огневых позиций, БМ-21 находилась рядом с ними, предположительно, для поддержки. Наши расчеты отработали синхронно: сначала поразили одну САУ, через несколько минут — вторую, затем накрыли "Град"", – рассказал командир расчета БпС 44 армейского корпуса с позывным "Гром".