Бойцы "Севера" уничтожили две самоходные американские гаубицы ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 07.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили две самоходные американские гаубицы ВСУ

Бойцы "Севера" уничтожили две самоходные американские САУ ВСУ в Сумской области

Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 калибра 155 мм производства США.
  • Также была уничтожена РСЗО «Град» ВСУ на Сумском направлении.
  • Поражение подтверждено детонацией боекомплекта на всех трех единицах.
КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 калибра 155 мм производства США, а также РСЗО "Град" ВСУ на Сумском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Гром".
"Разведывательными БпС вскрыты позиции вражеской артиллерии в прифронтовой полосе. Две М109 стояли в укрытиях, готовые к смене огневых позиций, БМ-21 находилась рядом с ними, предположительно, для поддержки. Наши расчеты отработали синхронно: сначала поразили одну САУ, через несколько минут — вторую, затем накрыли "Град"", – рассказал командир расчета БпС 44 армейского корпуса с позывным "Гром".
Военнослужащий уточнил, что поражение подтверждено детонацией боекомплекта на всех трёх единицах.
"Противник лишился серьёзной огневой мощи на этом направлении", — отметил он.
