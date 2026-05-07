Артиллеристы группировки «Север» уничтожили более 50 военных объектов ВСУ.

КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" за ночь уничтожили свыше 50 военных объектов ВСУ, а также 57 единиц живой силы противника в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.