Глебов избежал перелома одной из костей стопы в матче со Спартаком
17:27 07.05.2026 (обновлено: 17:42 07.05.2026)
Глебов избежал перелома одной из костей стопы в матче со Спартаком

Кирилл Глебов. Архивное фото
  • Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава в матче финала пути регионов Кубка России против «Спартака».
  • По результатам обследования футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий.
  • Срок лечения Глебова будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава в матче финала пути регионов Кубка России против столичного "Спартака", сообщается в Telegram-канале армейцев.
Встреча прошла в среду на стадионе "Спартака" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Глебов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме, однако покинул поле на 89-й минуте из-за полученного повреждения. До этого 20-летний вингер пропустил три встречи чемпионата из-за травмы бедра.
"Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава. По результатам обследования, футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с футболистом "Спартака" Жедсоном. Срок лечения Глебова будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!" - говорится в сообщении клуба.
Глебову 20 лет. Он выступает в составе ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне вингер провел в составе армейцев 33 матча и забил семь голов.
Кубок России по футболу
06 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
11‎’‎ • Руслан Литвинов
