Глебов избежал перелома одной из костей стопы в матче со Спартаком

"Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава. По результатам обследования, футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с футболистом "Спартака" Жедсоном. Срок лечения Глебова будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!" - говорится в сообщении клуба.