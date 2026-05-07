Арбитр обвинил спортдира "Спартака" в неприязни к судье Карасеву

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что от спортивного директора московского "Спартака" Франсиса Кахигао после матча Кубка России с ЦСКА шла неприязнь конкретно к одному арбитру встречи – Сергею Карасеву.
В среду "Спартак" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Во втором тайме главный судья встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку капитану "красно-синих" Ивану Облякову за грубую игру. После вмешательства арбитра VAR Сергея Карасева Левников пересмотрел свое решение и вынес предупреждение хавбеку армейцев. Кахигао после матча в беседе с журналистами обвинил Карасева в предвзятости к "Спартаку", сказав, что "это была красная карточка в Москве, в Катманду и в Андах".
"Непонятны слова Кахигао о том, что в Москве и Катманду это красная карточка. Ну в Катманду она может быть и зеленой, но в Москве это точно не красная. Здесь идет неприязнь к одному арбитру - Карасеву. Она очевидная, акцент делался только на Карасева, а не Левникова. Хотя решение было за Левниковым, а Карасев его просто пригласил на просмотр. Это очень сильно просматривается и непонятно, с чем это связано. Тем более со стороны этого человека. Я бы еще мог понять футболистов, которые могли что-то высказать. Но они очень хорошо и прекрасно это восприняли", -сказал Федотов.
"Опять же, понимая, что это матч одной игры и можно было придавить судью прессингом и как-то переломить настрой Левникова. Он бы, конечно, не поплыл, но кто знает, как бы это могло повлиять на ход. Учитывая давление, которое создается на протяжении второй половины сезона на судей, можно было бы что-то создать вчера, но все прекрасно все поняли. Даже падения игрока "Спартака", когда было положение вне игры — опять все нормально восприняли. У людей есть понимание работы арбитров", - добавил он.
Бывший судья отметил, что из-за таких людей, как Кахигао, создается негативный фон вокруг судейства в России. "Только из-за таких людей, которые рассказывают про то, как судят в Катманду, а как в Москве, создается негативный фон, который негативно влияет на арбитров и на их имидж. От этого, конечно, надо уходить и исправлять", - подчеркнул Федотов.