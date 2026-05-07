Состояние Лерчек после четвертой "химии": что известно, последние новости

Валерия Чекалина, проходящая лечение в онкоцентре имени Блохина, сообщила о завершении очередного этапа терапии на фоне новостей о приговоре экс-супругу и урегулировании многомиллионных долгов перед государством. Что происходит в ее жизни сегодня?

Хронология судов и долгов Валерии Чекалиной

Чтобы понять, как Лерчек оказалась под арестом с тяжелой болезнью, стоит восстановить последовательность событий. Юридическое давление на семью не прекращалось несколько лет.

2022–2023 годы. Начало налоговых проверок. Чекалиных обвинили в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Позже к этому добавилось дело об отмывании 251 миллиона рублей через ОАЭ.

Март 2024-го. Чекалины полностью погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 миллионов рублей (налоги, штрафы и пени). Уголовные дела по этим эпизодам были закрыты.

Ноябрь 2024 года. Против пары возбудили новое уголовное дело — на этот раз за незаконный перевод валюты за рубеж по подложным документам. В рамках этого дела Валерию поместили под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Март 2026-го. Несмотря на процедуру банкротства и страшный диагноз, финансовые вопросы были окончательно закрыты. Некое физическое лицо внесло за блогера финальный транш в 176 миллионов рублей.

Как у Лерчек обнаружили рак желудка

Четвертый ребенок Валерии Чекалиной, которого родители назвали Даниэлем, появился на свет 26 февраля 2026 года. Семейное счастье длилось недолго: 3 марта Лерчек экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию. Врачей насторожили результаты гистологии плаценты.

Последующее обследование подтвердило рак желудка 4-й стадии. Болезнь протекала агрессивно: метастазы пошли в легкие и спровоцировали разрушение позвонков. Врачи провели срочную операцию на позвоночнике, чтобы спасти Чекалину от паралича.

О трагедии сообщил Луис Сквиччиарини (отец ребенка Валерии), отметив, что своевременной диагностике рака помешал домашний арест: из-за ограничений и бумажной волокиты с разрешениями на выезд было упущено критически важное время.

Фото, опубликованное в соцсети Луисом Сквиччиарини

Приговор Артему Чекалину и приостановка дела Лерчек

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему мужу блогера 13 апреля 2026-го. Артем Чекалин получил семь лет колонии общего режима и штраф в 194,5 миллиона рублей за незаконный вывод валюты в ОАЭ.

В то время как Роман Вишняк получил 2,5 года колонии, признав вину, защита Чекалина настаивает на его полной невиновности и готовит апелляцию.

Дело в отношении Валерии Чекалиной суд приостановил в марте до ее выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Состояние Валерии Чекалиной после четвертой "химии"

В апреле Лерчек побрилась налысо — Луис Сквиччиарини опубликовал видео, где блогер сначала стрижет волосы, а затем бреет голову машинкой.

Сквиччиарини 4 мая сообщил о завершении очередного этапа лечения. По его словам , Валерия "изо всех сил пытается сохранить бодрость духа", несмотря на агрессивную терапию.

Накануне Лерчек сама вышла на связь из клиники: "Сегодня у меня четвертая "химия" из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально".

© Фото : Luis Squicciarini Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице

Лечение проходит в НМИЦ онкологии имени Блохина. Врачи комбинируют курсы химиотерапии с иммунотерапией. Специалисты отмечают, что при таком диагнозе психологический настрой не менее важен, чем лекарства. Чекалина подтверждает, что намерена бороться до конца и рассчитывает на полную ремиссию.

Что говорят близкие о состоянии Лерчек

Экс-супруг Артем Чекалин рассказал журналистам: "Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь".

Фотограф Георгий Камаев, друг блогера, поделился : "Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остается активной и пытается делать что может. Слава богу, сейчас состояние и самочувствие лучше".

© Фото : Luis Squicciarini Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини в больнице

Запуск нового бренда Чекалиной

Валерия презентовала собственную марку косметики Eyya skin, над которой работала два года. Подготовка к запуску продолжалась даже в онкоцентре: блогер лично контролирует бизнес-процессы и подписывает открытки для покупателей сразу после капельниц.