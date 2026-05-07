Рейтинг@Mail.ru
Троих жителей Сочи осудили по делу об афере с возвращением бойца с СВО - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 07.05.2026 (обновлено: 16:45 07.05.2026)
Троих жителей Сочи осудили по делу об афере с возвращением бойца с СВО

Троих сочинцев осудили по делу об афере с выплатами бойца из зоны СВО

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двоих жителей Сочи приговорили к трем и четырем годам колонии за попытку вернуть знакомого из зоны СВО за взятку.
  • Аферистка Анаит Халаджян, предложившая услугу по возвращению бойца, получила два года колонии с отсрочкой наказания.
  • Тертеряны признаны виновными в покушении на посредничество во взяточничестве, им также назначен штраф в размере 3 000 000 рублей.
КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Двое жителей Сочи, ухватившиеся за возможность за взятку вернуть своего знакомого из зоны спецоперации с сохранением положенных бойцам СВО выплат, приговорены к 3 и 4 годам колонии, подбившая их на это аферистка получила два года с отсрочкой, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Следствие установило, что жительница Сочи Анаит Халаджян сообщила своему знакомому Руслану Тертеряну о якобы имеющейся у нее возможности за взятку в 300 тысяч рублей помочь в увольнении его друга из Вооруженных сил РФ и последующем возращении его из зоны СВО с получением установленных законом выплат.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Уральского историка Новоселова арестовали за содействие терроризму
Вчера, 15:50
Тертерян, будучи уверенным в том, что знакомая является сотрудником военной прокуратуры, рассказал об этом своему отцу Сааку и матери его друга. Женщина долгое время не могла установить связь с сыном и в итоге обратилась в правоохранительные органы. Отца и сына Тертерянов взяли при передаче взятки. Позже была задержана представлявшаяся сотрудником военной прокуратуры Халаджян.
"Судом Тертерянам назначено наказание в виде лишения свободы. Руслану - на срок 4 года, Сааку – 3 года в колонии общего режима. Обоим назначен штраф в размере 3 000 000 рублей (десятикратный размер суммы взятки). Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Также Адлерский райсуд признал Халаджян виновной в покушении на мошенничество и назначил два года колонии общего режима, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Тертеряны признаны виновными в покушении на посредничество во взяточничестве.
Дмитрий Исаев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Прокуратура назвала предположительную причину убийства Исаева в Калуге
Вчера, 15:19
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала