Троих жителей Сочи осудили по делу об афере с возвращением бойца с СВО

КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Двое жителей Сочи, ухватившиеся за возможность за взятку вернуть своего знакомого из зоны спецоперации с сохранением положенных бойцам СВО выплат, приговорены к 3 и 4 годам колонии, подбившая их на это аферистка получила два года с отсрочкой, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие установило, что жительница Сочи Анаит Халаджян сообщила своему знакомому Руслану Тертеряну о якобы имеющейся у нее возможности за взятку в 300 тысяч рублей помочь в увольнении его друга из Вооруженных сил РФ и последующем возращении его из зоны СВО с получением установленных законом выплат.

Тертерян, будучи уверенным в том, что знакомая является сотрудником военной прокуратуры, рассказал об этом своему отцу Сааку и матери его друга. Женщина долгое время не могла установить связь с сыном и в итоге обратилась в правоохранительные органы. Отца и сына Тертерянов взяли при передаче взятки. Позже была задержана представлявшаяся сотрудником военной прокуратуры Халаджян.

"Судом Тертерянам назначено наказание в виде лишения свободы. Руслану - на срок 4 года, Сааку – 3 года в колонии общего режима. Обоим назначен штраф в размере 3 000 000 рублей (десятикратный размер суммы взятки). Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении

Также Адлерский райсуд признал Халаджян виновной в покушении на мошенничество и назначил два года колонии общего режима, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.