Следствие просит арестовать мотоциклиста, задавившего актрису Добромилову

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Никулинский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте мотоциклиста, насмерть сбившего в столице актрису Ксению Добромилову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы артистка служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла.
Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка война".