Подозреваемый в убийстве спортсмена Исаева в Калуге пытался сбежать

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге скрылся с места преступления, его задержали в Брянской области, сообщило СУСК РФ по Калужской области.
"По версии следствия… подозреваемый… на почве возникших личных неприязненных отношений произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в область жизненно важных органов своего знакомого и скрылся с места происшествия... Автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками полиции в Брянской области, и мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время фигурант доставляется к следователю в город Калугу для производства следственных действий.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве. Прокуратура Калужской области сообщала, что стрельбе предшествовал конфликт между 35-летним потерпевшим и 41-летним местным жителем во дворе многоквартирного дома.