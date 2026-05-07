Подозреваемый в убийстве спортсмена Исаева в Калуге пытался сбежать

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге скрылся с места преступления, его задержали в Брянской области, сообщило СУСК РФ по Калужской области.