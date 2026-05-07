"Радио Судного дня" передало первый сигнал за три дня

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первый сигнал спустя три дня затишья прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сообщение "Рифмоплет" зафиксировали спустя три дня затишья в 19.06 мск четверга в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".