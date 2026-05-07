21:01 07.05.2026
Шакира представила официальную песню ЧМ-2026

© AP Photo / Jordan Strauss — Шакира на 67-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики и впервые будет включать 48 национальных команд.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года.
Певица опубликовала часть клипа и композиции Dai Dai на своей странице в соцсети Х. Песня была написана при участии нигерийского музыканта и обладателя премии Грэмми 2021 года в номинации "лучший альбом этнической музыки" Burna Boy.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
