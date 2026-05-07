Шакира представила официальную песню ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики и впервые будет включать 48 национальных команд.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года.

Певица опубликовала часть клипа и композиции Dai Dai на своей странице в соцсети Х. Песня была написана при участии нигерийского музыканта и обладателя премии Грэмми 2021 года в номинации "лучший альбом этнической музыки" Burna Boy.