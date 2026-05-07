В Кузбассе из шахты "Алардинская" эвакуировали 110 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление.
- Эвакуированы 110 человек, 16 остаются в шахте для поддержания жизнеобеспечения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. После задымления в шахте "Алардинская" в Кузбассе эвакуированы 110 человек, внутри остаются 16, сообщает главное управление МЧС по региону.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. Прокуратура и СК Кузбасса организовали проверки.