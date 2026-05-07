Шведский самолет-разведчик несколько дней летает над Черным морем

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
Тот же самолет летал по схожей траектории во вторник и среду. Пятого мая его полет длился 6 часов 30 минут, на следующий день - около семи.
На момент написания новости самолет-разведчик двигается со скоростью приблизительно 800 километров в час на высоте около 11,8 километров.