Шведский самолет-разведчик несколько дней летает над Черным морем - РИА Новости, 07.05.2026
12:02 07.05.2026
Шведский самолет-разведчик несколько дней летает над Черным морем

Самолет разведки ВВС Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
Тот же самолет летал по схожей траектории во вторник и среду. Пятого мая его полет длился 6 часов 30 минут, на следующий день - около семи.
Борт вылетел из столицы Румынии Бухареста приблизительно в 9.00 мск. Оказавшись над восточной частью моря, он развернулся в точке, находящейся приблизительно в 220 километрах от Сочи, и начал летать по траектории петли.
На момент написания новости самолет-разведчик двигается со скоростью приблизительно 800 километров в час на высоте около 11,8 километров.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
