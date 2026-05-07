В России с 2022 года в два раза выросло производство боевых самолетов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Производство боевых самолетов выросло в России в два раза с 2022 года, говорится в справке руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Объёмы выпуска боевых самолетов с 2022 года выросли в два раза. При этом постоянно идут работы на перспективу", - говорится в материалах.

"Двигатель имеет сниженный расход топлива во всех режимах, обеспечивает сверхзвуковой полёт без форсажа и обладает увеличенным ресурсом. То есть существенно продлевается длительность эксплуатации двигателя по сравнению с силовыми установками прошлого поколения", - отмечается в материалах.