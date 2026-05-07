В России с 2022 года в два раза выросло производство боевых самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России с 2022 года производство боевых самолетов выросло в два раза, говорится в справке руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.
- Отмечается, что в прошлом году приступили к летным испытаниям истребителя Су-57 с новым двигателем пятого поколения.
- Новый двигатель имеет сниженный расход топлива, обеспечивает сверхзвуковой полет без форсажа и обладает увеличенным ресурсом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Производство боевых самолетов выросло в России в два раза с 2022 года, говорится в справке руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Объёмы выпуска боевых самолетов с 2022 года выросли в два раза. При этом постоянно идут работы на перспективу", - говорится в материалах.
Отмечается, что Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация в прошлом году приступили к летным испытаниям истребителя Су-57 с новым двигателем пятого поколения.
"Двигатель имеет сниженный расход топлива во всех режимах, обеспечивает сверхзвуковой полёт без форсажа и обладает увеличенным ресурсом. То есть существенно продлевается длительность эксплуатации двигателя по сравнению с силовыми установками прошлого поколения", - отмечается в материалах.
