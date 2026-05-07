Эстонский самолет воздушного наблюдения облетел Калининградскую область

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самолет воздушного наблюдения Beech King Air 350ER, вероятно, принадлежащий пограничной службе Эстонии, совершил облет Калининградской области России по всей длине сухопутной границы, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
В этой точке борт сделал разворот и направился на восток по той же траектории. Затем он обогнул Калининградскую область уже над территорией Литвы, развернулся над Балтийским морем, вернулся на несколько десятков километров назад и взял курс на аэродром вылета.
Данные с транспондера эстонский Beech King перестал передавать около 12.45 мск, находясь в районе Эмари.