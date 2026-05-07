Алиханов рассказал, сколько человек трудится над созданием одного самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
- Для создания авиационной шины необходимо с нуля спроектировать стальной корд и разработать соответствующий состав резины.
- Опытные образцы шин должны пройти значительный цикл испытаний, добавил он.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Более 300 тысяч человек", - ответил он на вопрос о том, сколько человек работает над созданием одного борта.
"Мы смотрим на самолет и представляем его как единое целое. Но если вдуматься, даже такая простая вещь, как авиационная шина – это по-своему уникальное изделие, которое должно выдерживать нагрузки, несвойственные для других видов шин", - добавил министр.
Алиханов пояснил, что для создания авиационной шины необходимо с нуля спроектировать стальной корд. Также нужно дать химической промышленности задачу разработать соответствующий состав резины, который будет выдерживать экстремальные нагрузки, которые испытывает шина во время взлета и приземления.
"Изготовленные опытные образцы должны пройти на стенде значительный цикл испытаний. И сейчас мы с вами поговорили только про шину. Представляете, если мы поговорим с вами про весь самолет", - заключил министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 мая в 8.00 мск.