Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал, сколько человек трудится над созданием одного самолета - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 07.05.2026
Алиханов рассказал, сколько человек трудится над созданием одного самолета

Алиханов: более 300 тысяч человек работают над созданием одного самолета

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
  • Для создания авиационной шины необходимо с нуля спроектировать стальной корд и разработать соответствующий состав резины.
  • Опытные образцы шин должны пройти значительный цикл испытаний, добавил он.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Более 300 тысяч человек", - ответил он на вопрос о том, сколько человек работает над созданием одного борта.
Глава Минпромторга Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Алиханов раскрыл, сколько лет нужно для создания самолета с нуля
5 мая, 10:38
"Мы смотрим на самолет и представляем его как единое целое. Но если вдуматься, даже такая простая вещь, как авиационная шина – это по-своему уникальное изделие, которое должно выдерживать нагрузки, несвойственные для других видов шин", - добавил министр.
Алиханов пояснил, что для создания авиационной шины необходимо с нуля спроектировать стальной корд. Также нужно дать химической промышленности задачу разработать соответствующий состав резины, который будет выдерживать экстремальные нагрузки, которые испытывает шина во время взлета и приземления.
"Изготовленные опытные образцы должны пройти на стенде значительный цикл испытаний. И сейчас мы с вами поговорили только про шину. Представляете, если мы поговорим с вами про весь самолет", - заключил министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 мая в 8.00 мск.
Пассажирский самолет Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Алиханов рассказал о "детских болезнях" самолетов
5 мая, 09:17
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала