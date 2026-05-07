Алиханов рассказал, сколько человек трудится над созданием одного самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Для создания авиационной шины необходимо с нуля спроектировать стальной корд и разработать соответствующий состав резины.

Опытные образцы шин должны пройти значительный цикл испытаний, добавил он.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Более 300 тысяч человек", - ответил он на вопрос о том, сколько человек работает над созданием одного борта.

"Мы смотрим на самолет и представляем его как единое целое. Но если вдуматься, даже такая простая вещь, как авиационная шина – это по-своему уникальное изделие, которое должно выдерживать нагрузки, несвойственные для других видов шин", - добавил министр.

Алиханов пояснил, что для создания авиационной шины необходимо с нуля спроектировать стальной корд. Также нужно дать химической промышленности задачу разработать соответствующий состав резины, который будет выдерживать экстремальные нагрузки, которые испытывает шина во время взлета и приземления.

"Изготовленные опытные образцы должны пройти на стенде значительный цикл испытаний. И сейчас мы с вами поговорили только про шину. Представляете, если мы поговорим с вами про весь самолет", - заключил министр.