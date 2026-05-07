Канчельскис оценил игру Сафонова в "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский голкипер Матвей Сафонов — неотъемлемая часть успешного сезона французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», заявил Андрей Канчельскис.
- «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, в ответном матче полуфинала сыграв вничью с «Баварией» со счетом 1:1, Матвей Сафонов отразил пять ударов по своим воротам.
- Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште, соперником «ПСЖ» будет лондонский «Арсенал».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский голкипер Матвей Сафонов - неотъемлемая часть успешного сезона французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", он вносит вклад в победы команды, заявил РИА Новости бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам. Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Соперником парижан будет лондонский "Арсенал".
06 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
90’ • Гарри Кейн
03’ • Усман Дембеле
«
"Сафонов стоит в воротах, выручает команду, они уже вышли в финал, а что будет там - посмотрим. Будем болеть, переживать. Матвей определенно вносит вклад в победы команды. Великолепно, молодец, поздравляем! Так держать!" - сказал Канчельскис.
"Если Сафонов играет, значит, он номер один в команде. Давайте дождемся лета, чтобы говорить, будут ли усиления на его позицию. Приобретут нового вратаря, тогда и будем об этом говорить", - добавил он.