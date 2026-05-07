"Остался один шаг": Сафонов эмоционально высказался о финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что находится в ожидании финала Лиги чемпионов.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч 6:5. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам. Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Соперником парижан будет лондонский "Арсенал".
"Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов", - написал Сафонов в Instagram*.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов. В прошлом году россиянин в составе "ПСЖ" также вышел в финал Лиги чемпионов, где французский клуб одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.