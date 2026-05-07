Французские СМИ обвинили Сафонова в намеренной затяжке игры с "Баварией"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов намеренно выбивал мячи в аут во время матча Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", сообщает Le Parisien.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч 6:5. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам, а также неоднократно выбивал мяч в аут при вводе его в игру.
По данным источника, Сафонов следовал тактическим указаниям Луиса Энрике, направленным на то, чтобы помешать действовавшему на правом фланге вингеру мюнхенской команды Майклу Олисе.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов. В прошлом году россиянин в составе "ПСЖ" также вышел в финал Лиги чемпионов, где французский клуб одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0.