Во Франции высоко оценили игру Сафонова в ответном матче с "Баварией"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперты французского издания L'Equipe поставили семь баллов Сафонову за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии".
- В этом же матче семерку от издания получили защитники команды Маркиньос и Нуну Мендеш, полузащитники Фабиан Руис и Жуан Невеш.
- Издание RMC Sport оценило Сафонова на восемь баллов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Эксперты французского издания L'Equipe поставили семь баллов российскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
В среду "ПСЖ" сыграл на выезде вничью с "Баварией" и по сумме двух матчей (5:4, 1:1) вышел в финал турнира. Сафонов отразил пять ударов, единственный мяч он пропустил на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.
Также семерку от издания получили защитники команды Маркиньос и Нуну Мендеш, полузащитники Фабиан Руис и Жуан Невеш. Выше оценка лишь у полузащитников Уоррена Заира-Эмери и Хвичи Кварацхелии (8).
RMC Sport выше всех в команде оценил Сафонова, Вильяна Пачо и Кварацхелию, поставив всем по восемь баллов.
От Foot Mercato Сафонов вместе с Витиньей, Невешем и Дезире Дуэ получил низшую оценку в команде (6). Издание отметило его сосредоточенность и несколько сейвов, но также выделило промах россиянина при выносе мяча.
