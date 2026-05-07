УЕФА включила спасение Сафонова в число лучших в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сейв российского вратаря Матвея Сафонова в матче против «Баварии» вошел в число лучших по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов по версии официального сайта УЕФА.
- В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1 и вышел в финал турнира.
- Сафонов стал первым российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сейв российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в матче против мюнхенской "Баварии" вошел в число лучших по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов по версии официального сайта УЕФА.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
УЕФА отметил сейв Сафонова после удара Джамала Мусиалы в концовке первого тайма. Немец тогда прорвался по центру и пробил низом, но Сафонов среагировал и отразил мяч.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов. В прошлом году россиянин в составе "ПСЖ" также вышел в финал Лиги чемпионов, где французский клуб одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0.