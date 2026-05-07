УЕФА включила спасение Сафонова в число лучших в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
10:40 07.05.2026 (обновлено: 11:47 07.05.2026)
УЕФА включила спасение Сафонова в число лучших в Лиге чемпионов

Сейв Сафонова вошел в число лучших по итогам полуфинала ЛЧ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сейв российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в матче против мюнхенской "Баварии" вошел в число лучших по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов по версии официального сайта УЕФА.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
УЕФА отметил сейв Сафонова после удара Джамала Мусиалы в концовке первого тайма. Немец тогда прорвался по центру и пробил низом, но Сафонов среагировал и отразил мяч.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов. В прошлом году россиянин в составе "ПСЖ" также вышел в финал Лиги чемпионов, где французский клуб одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0.
