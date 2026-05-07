01:20 07.05.2026
Сафонов стал первым россиянином, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч 6:5. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
В прошлом году Сафонов в составе "ПСЖ" также вышел в финал Лиги чемпионов, где французский клуб одержал победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0. В розыгрыше сезона-2024/25 россиянин провел два матча в Лиге чемпионов и в финальной игре турнира остался на скамейке запасных.
Тогда Сафонов стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов после Игоря Добровольского ("Марсель", 1993), Владимира Бута ("Боруссия" Дортмунд, 1997), Дмитрия Аленичева ("Порту", 2004) и Дениса Черышева ("Реал", 2016).
