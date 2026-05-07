Сафонов стал первым россиянином, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов

В составе "ПСЖ" Сафонов вышел в финал Лиги чемпионов в прошлом году и выиграл турнир, победив итальянский "Интер" со счетом 5:0.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.

В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч 6:5. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.