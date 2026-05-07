Садовничий рассказал, когда стартует первый набор на факультет ИИ в МГУ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета стартует в 2026 году, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
"Мы хотели, чтобы он (факультет искусственного интеллекта МГУ – ред.) сразу начал с серьезной работы и поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор (на этот факультет – ред.)", - сказал Садовничий.
Факультет искусственного интеллекта был открыт в МГУ в 2025 году при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело".