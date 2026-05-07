В Ржеве ведут восстановительные работы после атаки БПЛА

КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Восстановительные работы после отражения ночной атаки украинских беспилотников ведутся в городе Ржеве Тверской области, обработано более 200 заявок на замену окон и обследование жилья, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Ранее в четверг врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что три многоквартирных дома повреждены в Ржеве из-за атаки БПЛА, люди не пострадали. Глава региона отметил, что были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей.

"В Ржеве вовсю идут восстановительные работы. Коллеги докладывают обстановку, ведут прием граждан, чьи окна пострадали в результате ночного отражения атаки БПЛА. В работу включились промышленные предприятия округа, мобилизованы управляющие компании, техника", – сообщил Королев на платформе Max

По словам Королева, сейчас идет демонтаж разбитых окон с одновременным закрытием теплового контура. Кроме того, работает несколько бригад замерщиков, внутри дома установлены укрепляющие опоры.