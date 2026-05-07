В Ржеве ведут восстановительные работы после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ржеве ведут восстановительные работы после ночной атаки БПЛА.
- Пострадало более 200 окон в многоквартирных домах.
- 350 человек эвакуировали, никто не пострадал.
КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Восстановительные работы после отражения ночной атаки украинских беспилотников ведутся в городе Ржеве Тверской области, обработано более 200 заявок на замену окон и обследование жилья, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Ранее в четверг врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что три многоквартирных дома повреждены в Ржеве из-за атаки БПЛА, люди не пострадали. Глава региона отметил, что были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей.
"В Ржеве вовсю идут восстановительные работы. Коллеги докладывают обстановку, ведут прием граждан, чьи окна пострадали в результате ночного отражения атаки БПЛА. В работу включились промышленные предприятия округа, мобилизованы управляющие компании, техника", – сообщил Королев на платформе Max.
По словам Королева, сейчас идет демонтаж разбитых окон с одновременным закрытием теплового контура. Кроме того, работает несколько бригад замерщиков, внутри дома установлены укрепляющие опоры.
"Местные конструкторы подготовили проектное решение по кровле, уже смонтирован свод над пострадавшим участком. Обработано более 200 заявок от наших жителей. Их прием продолжается. С главой округа находимся на постоянной связи. Оперативность в решении вопросов обеспечена. Пример настоящей командной работы!" – написал Королев.
СК России будет расследовать атаку БПЛА на Пермь
Вчера, 18:00