Филимонов сообщил о повышении рождаемости в Вологодской области

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в Вологодской области по итогам марта 2026 года составил 1,39 единицы, прирост к марту прошлого года — 0,071 единицы, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"По данным Росстата, Вологодская область заняла первое место среди российских регионов по приросту суммарного коэффициента рождаемости. По итогам марта 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,39 единицы, прирост к марту прошлого года – 0,071 единицы. Вологодчина обошла два региона, которые долгое время лидировали в рейтинге – Нижегородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ", – приводит слова Филимонова пресс-служба правительства Вологодчины.

Суммарный коэффициент рождаемости за март нынешнего года по Нижегородской области составил 1,324 единицы, по Ямало-Ненецкому автономному округу – 2 единицы, согласно информации Федеральной службы государственной статистики.

Глава региона подчеркнул, что суммарный коэффициент рождаемости в Вологодской области за март текущего года выше, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и по России. Показатель в них составляет 1,212 единицы и 1,359 единицы соответственно.