Путину рассказали о технологии поиска пропавших людей и преступников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал Владимиру Путину о технологии поиска пропавших людей и преступников.
- С помощью этой технологии правоохранительные органы находят преступников и пропавших людей, например, в 2025 году в Новосибирской области было найдено 120 пропавших детей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о технологии поиска пропавших людей и преступников.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с Чемезовым. Тот в свою очередь рассказал о работе дочернего предприятия "Ростеха", которое занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. С помощью этой технологии правоохранительные органы находят преступников и пропавших людей - так, в 2025 году с её помощью в Новосибирской области было найдено 120 пропавших детей.
"Уже польза есть, хорошо", - отреагировал Путин на данные.
