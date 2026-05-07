Путину рассказали о технологии поиска пропавших людей и преступников
14:34 07.05.2026
Путину рассказали о технологии поиска пропавших людей и преступников

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал Владимиру Путину о технологии поиска пропавших людей и преступников.
  • С помощью этой технологии правоохранительные органы находят преступников и пропавших людей, например, в 2025 году в Новосибирской области было найдено 120 пропавших детей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о технологии поиска пропавших людей и преступников.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с Чемезовым. Тот в свою очередь рассказал о работе дочернего предприятия "Ростеха", которое занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. С помощью этой технологии правоохранительные органы находят преступников и пропавших людей - так, в 2025 году с её помощью в Новосибирской области было найдено 120 пропавших детей.
"Уже польза есть, хорошо", - отреагировал Путин на данные.
