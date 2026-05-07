Поставки вертолетов и легкобронированной техники с начала СВО выросли вдвое - РИА Новости, 07.05.2026
14:18 07.05.2026
Поставки вертолетов и легкобронированной техники с начала СВО выросли вдвое

"Ростех": поставки вертолетов и легкой техники с начала СВО выросли вдвое

© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" | Перейти в медиабанкТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки вертолетов и легкобронированной техники с начала СВО выросли в два раза.
  • Поставки самоходных артиллерийских орудий выросли в 13 раз, снарядов для ствольной артиллерии — в 10 раз, снарядов для танков — в 50 раз.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объемы поставок вертолетов и легкобронированной техники выросли с начала спецоперации в два раза, следует из справочных материалов ко встрече президента РФ Владимира Путина с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
"Поставки с начала СВО вертолетов и легкобронированной техники выросли в два раза; самоходных артиллерийских орудий - в 13 раз; снарядов для ствольной артиллерии - в 10 раз; снарядов для танков - в 50 раз", - говорится в сообщении.
БезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей ЧемезовРостех
 
 
