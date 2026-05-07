Поставки вертолетов и легкобронированной техники с начала СВО выросли вдвое

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объемы поставок вертолетов и легкобронированной техники выросли с начала спецоперации в два раза, следует из справочных материалов ко встрече президента РФ Владимира Путина с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

"Поставки с начала СВО вертолетов и легкобронированной техники выросли в два раза; самоходных артиллерийских орудий - в 13 раз; снарядов для ствольной артиллерии - в 10 раз; снарядов для танков - в 50 раз", - говорится в сообщении.