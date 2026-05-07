"Ростех" в 2025 году создал маневренный ударный беспилотник "Скальпель" - РИА Новости, 07.05.2026
15:05 07.05.2026
"Ростех" в 2025 году создал маневренный ударный беспилотник "Скальпель"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростех" в 2025 году создал новый маневренный ударный беспилотник "Скальпель", заявил Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.
  • Беспилотник имеет X-образное крыло и позволяет с любого ракурса попадать в уязвимые места.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Ростех" в 2025 году создал новый маневренный ударный беспилотник "Скальпель", заявил в четверг генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы работаем и по беспилотью. В прошлом году создали новый беспилотник X-образным крылом "Скальпель" , очень маневренный и позволяет с любого ракурса попадать в любое удобное уязвимое место", - сказал Чемезов.
