"Ростех" в 2025 году создал маневренный ударный беспилотник "Скальпель"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Ростех" в 2025 году создал новый маневренный ударный беспилотник "Скальпель", заявил в четверг генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.