На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В ближайшем будущем в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Вскоре в Европе может перестать считаться изменой отстаивание дипломатических отношений с Россией", — считает он.
Глава Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда "для этого настанет правильный момент". Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщал, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией".