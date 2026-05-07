15:53 07.05.2026
В Россию с начала СВО удалось вернуть 30 детей с Украины

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала спецоперации в Россию с Украины удалось вернуть 30 детей.
  • Еще 141 ребенок воссоединился с семьями на Украине и в третьих странах.
  • Аппарат детского омбудсмена ведет базу данных о разыскиваемых детях и взаимодействует с украинской стороной для процесса воссоединения семей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Тридцать детей удалось вернуть в Россию с Украины с начала спецоперации, с семьями на Украине и в третьих странах воссоединился 141 ребенок, говорится в бюллетене о деятельности детского омбудсмена по защите детей во время СВО.
В документе отмечается, что в аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей и близких родственников, проживающих в России, которые пытаются воссоединиться с детьми, оказавшимися на украинской территории.
"Всего при нашем непосредственном участии удалось воссоединить 30 детей с 22 семьями в России и 141 ребенка со 114 семьями на Украине и в третьих странах, не считая тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России и не смогли своевременно забрать", - говорится в бюллетене.
Кроме того, в документе подчеркивается, что аппарат детского омбудсмена оперативно помогает всем обратившимся. Такая работа ведется с начала СВО и носит индивидуальный характер.
"Для этого аппарат ведет базу данных о разыскиваемых детях. Организован рабочий канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий отрабатывать каждый запрос. Через него происходит обмен необходимыми документами, информацией, координируется процесс воссоединения с семей", - добавили в аппарате уполномоченного по правам ребенка.
При этом дети могут быть на территории как России, так и Украины, есть ситуации, когда речь идет о детях в третьих странах, например, на территории ЕС, уточняется в документе.
