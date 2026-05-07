07:57 07.05.2026
Глава итальянской ассоциации рассказал, чем занимаются итальянцы в России

Торрембини: в России проживают около пяти тысяч итальянцев

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 5 тысяч итальянцев в настоящее время проживают в России.
  • Среди проживающих в России итальянцев есть студенты, предприниматели, журналисты, переводчики, люди искусства и пенсионеры.
  • Львиная доля итальянцев в России — это специалисты-инженеры, занятые в различных сферах экономики.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около 5 тысяч итальянцев в настоящее время проживают в России, среди них студенты, предприниматели и даже пенсионеры, рассказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Пять тысяч - это и деловые люди, и люди искусства, и переводчики, и журналисты, и студенты. И, между прочим, пенсионеры, нашедшие в России свою любовь, русских жен и давно живущие здесь", - сказал собеседник агентства.
Но львиная доля итальянцев в России — это специалисты-инженеры, занятые в самых разных сферах – в промышленности, в пищевой отрасли, в агросекторе, в строительном и ресторанном бизнесе, заметил Торрембини.
