Роспотребнадзор пояснил, можно ли вернуть подарочный сертификат
02:44 07.05.2026
Роспотребнадзор пояснил, можно ли вернуть подарочный сертификат

РИА Новости: подарочная карта рассматривается как предварительная оплата товара

Касса - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Касса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара и подлежит возврату.
  • Если продавец установил не соответствующие закону правила, потребитель может обратиться с претензией и потребовать возврата денежных средств.
  • Потребитель имеет право требовать возврата денег, а также взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы за неудовлетворение требований добровольно.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара, поэтому он подлежит возврату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Нередко возникает вопрос, что делать, если по определенным причинам не удалось воспользоваться подарочным сертификатом. Роспотребнадзор сообщает: подарочная карта в правовом смысле рассматривается как предварительная оплата товара, которую можно вернуть", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что если продавец установил правила, не соответствующие закону, потребитель вправе обратиться с претензией, и потребовать возврата денежных средств, а также подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.
Кроме того, потребитель имеет право требовать возврата денег, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы за неудовлетворение требований добровольно.
Роспотребнадзор, Россия
 
 
