Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 07.05.2026
02:27 07.05.2026 (обновлено: 02:48 07.05.2026)
Рособрнадзор запретил участникам ЕГЭ общаться с другими сдающими

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор запретил участникам ЕГЭ выполнять работу несамостоятельно и общаться с другими сдающими.
  • Не допускается вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов.
  • За нарушения участника могут удалить из пункта проведения экзамена.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками экзамена.
Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по определенным учебным предметам.
Помимо этого, участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Им также запрещается фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.
В документе подчеркивается, что во время экзамена не разрешено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами.
За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в ГЭК.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
