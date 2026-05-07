Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Рособрнадзор запретил участникам ЕГЭ выполнять работу несамостоятельно и общаться с другими сдающими.

Не допускается вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов.

За нарушения участника могут удалить из пункта проведения экзамена.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками экзамена.

Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по определенным учебным предметам.

Помимо этого, участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Им также запрещается фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.

В документе подчеркивается, что во время экзамена не разрешено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в ГЭК .