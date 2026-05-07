Роднина призвала еще подождать снятия санкций с России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что черед России для снятия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) настанет.

При этом собеседница агентства затруднилась назвать сроки, когда полноценно снимут санкции в отношении российского спорта.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).