Роднина призвала еще подождать снятия санкций с России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что черед России для снятия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) настанет.
Ранее в четверг МОК объявил, что снимает рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, но оставляет в силе приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сославшись в том числе на "озабоченность" в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы.
"Очень обидное решение. Белорусы попали под раздачу, поэтому с них и начали. Значит, придет и наше время", - сказала Роднина.
При этом собеседница агентства затруднилась назвать сроки, когда полноценно снимут санкции в отношении российского спорта.
МОК в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).