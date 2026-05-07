Роднина призвала еще подождать снятия санкций с России - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
18:14 07.05.2026 (обновлено: 18:25 07.05.2026)
Роднина призвала еще подождать снятия санкций с России

Роднина уверена, что черед России для снятия санкций со стороны МОК настанет

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина. Архивное фото
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что черед России для снятия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) настанет.
Ранее в четверг МОК объявил, что снимает рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, но оставляет в силе приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сославшись в том числе на "озабоченность" в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы.
"Очень обидное решение. Белорусы попали под раздачу, поэтому с них и начали. Значит, придет и наше время", - сказала Роднина.
При этом собеседница агентства затруднилась назвать сроки, когда полноценно снимут санкции в отношении российского спорта.
МОК в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИрина РоднинаМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Госдума РФСпорт
 
