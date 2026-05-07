Россия, США и Украина понимают, что нужно для результата, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.05.2026
16:05 07.05.2026 (обновлено: 16:12 07.05.2026)
Россия, США и Украина понимают, что нужно для результата, заявил Ушаков

Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия, США и украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для достижения результата.
  • Он отметил, что серьезный шаг со стороны Киева может привести к приостановке военных действий и открытию перспектив для обсуждения долгосрочного урегулирования.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия, США и даже украинские переговорщики понимают, что нужно сделать, чтобы добиться результата, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я бы сказал, что в ходе трехсторонних переговоров сложилась ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно сделать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте дипломатической работы. Все понимают, в том числе украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что результатом этого важного шага станут приостановка военных действий и открытие перспектив для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
