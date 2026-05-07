Песков ответил на вопрос о реакции России на заявленный Киевом режим тишины

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Реакции России на заявленный Украиной "режим тишины" не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой реакции российской стороны на это не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции российской стороны на заявленный Киевом "режим тишины".
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою, погибли пять человек.