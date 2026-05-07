12:39 07.05.2026 (обновлено: 12:48 07.05.2026)
Песков ответил на вопрос о реакции России на заявленный Киевом режим тишины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что у России не было реакции на заявленный Украиной "режим тишины".
  • Минобороны РФ объявило о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, а Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Реакции России на заявленный Украиной "режим тишины" не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Никакой реакции российской стороны на это не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции российской стороны на заявленный Киевом "режим тишины".
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою, погибли пять человек.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВ миреДмитрий ПесковУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
