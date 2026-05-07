Расследование убийства сына Каддафи зашло в тупик, рассказал родственник

БЕНГАЗИ, 7 мая - РИА Новости. Расследование убийства сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама зашло в тупик из-за бездействия МВД, заявил РИА Новости двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук.

Сейф аль-Ислам Каддафи, которому было 53 года, застрелен 3 февраля при нападении на дом, в котором он проживал, в городе Зинтан на северо-западе страны.

"К сожалению, дело зашло в тупик из-за неисполнения выданных Генпрокуратурой постановлений о задержании подозреваемых. МВД, по-видимому, пренебрегает своими прямыми обязанностями, поскольку ведомство не выступало с официальными заявлениями о ходе расследования", - сказал РИА Новости родственник Каддафи.

По словам собеседника агентства, бездействие силового ведомства может быть связано с племенными связями подозреваемых из Зинтана. Глава МВД в Правительстве национального единства Имад Мустафа ат-Трабулси также родом из этого города, пояснил он.

"Генпрокуратура передала МВД имена подозреваемых из города Зинтан. Ведомство возглавляет выходец из того же города. Это позволяет сделать вывод о том, что племенные узы становятся причиной затягивания расследования", - добавил двоюродный брат Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления своего отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.