ПВО уничтожила 82 украинских БПЛА над Россией за четыре часа

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило Минобороны РФ.
"Седьмого мая текущего года в период с 12.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
