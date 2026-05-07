На юго-востоке Москвы в жилом доме вспыхнул пожар

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме на улице Степана Шутова в Москве, по предварительным данным, в момент инцидента в квартире находились двое маленьких детей без взрослых, сообщает прокуратура столицы.
"В квартире на втором этаже жилого дома на улице Степана Шутова произошел пожар… По предварительным данным, на момент инцидента в квартире находились двое малолетних детей без взрослых", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как отметили в прокуратуре, пожар уже ликвидирован.
В надзорном ведомстве уточнили, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.