12:19 07.05.2026
В Петербурге хотят заблокировать сайты с экскурсиями по крышам

Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга через суд требует заблокировать сайты с экскурсиями по крышам, сообщает ведомство.
Прокуратура Центрального района Петербурга в ходе мониторинга выявила сайты, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам многоквартирных жилых домов. Вход на эти интернет-ресурсы свободный, без предварительной регистрации, ознакомиться с их содержанием может любой пользователь, в том числе несовершеннолетние.
Ведомство отмечает, что законодательство запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статьей 238 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
"Прокурор Центрального района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
