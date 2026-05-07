Прокуратура Брянской области проконтролирует ситуацию после атаки БПЛА ВСУ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ, сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки ВСУ в Брянской области. В результате атаки ранены 13 человек, в том числе ребенок, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 машин.
"Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки граждан и оказания им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
