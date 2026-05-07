Программа лояльности появилась на сайте "Открой#Моспром"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" создана программа лояльности, теперь пользователи, прошедшие регистрацию, могут копить баллы, а после – совершать обмен на сувениры, приглашения на экскурсии, лекции и мастер-классы, рассказала генеральный директор АНО "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром"" Ольга Старикова.

В "Открой#Моспром" входят более 150 предприятий. Проект предлагает различные форматы знакомства с промышленностью Москвы: от экскурсий на производства до лекций и квизов. Благодаря новой программе лояльности у активных участников проекта появятся бонусы.

"За шесть лет существования проекта "Открой#Моспром" мы организовали более 3,5 тысячи мероприятий на действующие предприятия города и провели свыше тысячи мастер-классов. Новая программа лояльности – это еще один шаг к тому, чтобы вовлечь жителей и гостей столицы в насыщенную жизнь московских заводов, продемонстрировать производственную мощь нашего индустриального сектора. Игровая механика направлена в том числе на то, чтобы сделать проект еще более интересным для молодежи", – приводит слова Стариковой пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Она подчеркнула, что это позволяет не только проработать интерес к современной промышленности и технологиям, но и помочь юному поколению в поиске себя, а в перспективе – и в выборе будущей профессии.

Старикова пояснила, что чем чаще пользователь участвует в онлайн- и офлайн-активностях, тем больше бонусов он получает.

Чтобы поучаствовать в программе лояльности, нужно пройти регистрацию на сайте проекта "Открой#Моспром", отметили в пресс-службе столичного ДИПП. Как только регистрация будет подтверждена, пользователю начислится стартовый пакет баллов. Затем их можно зарабатывать за участие в различных активностях. Например, синие баллы накапливаются за прохождение онлайн-форматов – квизов и опросов, а зеленые – за посещение очных мероприятий – экскурсий и лекций. Актуальный баланс баллов показывается в личном кабинете.