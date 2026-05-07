"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине невозможно, пока у власти находится Владимир Зеленский и его окружение, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Надежда остается на одно – народ Украины <…> все-таки поймет, что он защищает не Украину. Это самое главное! Он защищает коррупционный, воровской режим, который уже распродал Украину, жертвует миллионами жизней украинцев, а сам ничего общего с Украиной не имеет. Капиталы Зеленских, Цукерманов, Миндичей, равно как и их семьи, давным-давно находятся за рубежом", — отметил он.
Как заявил Азаров, судьба страны зависит от "здорового ядра" общества, которое должно взять власть в свои руки, в противном случае, по мнению политика, "никакого мира и мирного будущего у Украины не будет".
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.