Более 1,5 тысяч человек и вертолеты: как прошли учения пожарных в Москве

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В столице прошли масштабные тактические учения. Пожарные и спасатели отрабатывали ликвидацию огня в комплексе высотных зданий.

« "В практической части были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц специализированной техники" – отметил Петр Бирюков.

Заместитель Мэра пояснил, что, согласно замыслу учений, в комплексе высотных зданий жилого квартала произошел пожар, часть жильцов эвакуировались на кровлю, некоторые были отрезаны огнем и не могли покинуть здание самостоятельно.

Впервые в городской застройке применили транспортно-спасательные кабины, которые доставляются вертолетом и подаются на крышу или к стене здания для спасения людей. Так одновременно можно спасти до 10 человек.