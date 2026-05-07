20:00 07.05.2026
Более 1,5 тысяч человек и вертолеты: как прошли учения пожарных в Москве
В столице прошли масштабные тактические учения. Пожарные и спасатели отрабатывали ликвидацию огня в комплексе высотных зданий.
Более 1,5 тысяч человек и вертолеты: как прошли учения пожарных в Москве

В столице прошли масштабные тактические учения. Пожарные и спасатели отрабатывали ликвидацию огня в комплексе высотных зданий.
"В практической части были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц специализированной техники" – отметил Петр Бирюков.
Заместитель Мэра пояснил, что, согласно замыслу учений, в комплексе высотных зданий жилого квартала произошел пожар, часть жильцов эвакуировались на кровлю, некоторые были отрезаны огнем и не могли покинуть здание самостоятельно.
Впервые в городской застройке применили транспортно-спасательные кабины, которые доставляются вертолетом и подаются на крышу или к стене здания для спасения людей. Так одновременно можно спасти до 10 человек.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что соответствующие тренировки проходят регулярно в разных точках столицы. Они позволяют отработать практические навыки пожарных и спасателей Москвы и повысить общий уровень пожарной безопасности высотных объектов города.
 
