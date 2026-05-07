В автосервисе в Каспийске полностью потушили пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каспийске полностью потушили пожар в здании автосервиса.
- Информация о пострадавших не поступала.
МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание здания автосервиса в Каспийске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Дагестану.
В четверг в Каспийске на улице Гагарина рядом с АСЗ загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна "Камаз". В 16.30 было ликвидировано открытое горение.
"Объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.