В Каспийске при пожаре на техстанции рядом с АЗС никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 7 мая – РИА Новости. Пострадавших при возгорании техстанции рядом с АЗС в дагестанском Каспийске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что в связи с возгоранием на автозаправочном комплексе в Каспийске организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте.