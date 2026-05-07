В Каспийске при пожаре на техстанции рядом с АЗС никто не пострадал

- В Каспийске на улице Гагарина рядом с АЗС загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна "КамАЗ".
- В результате пожара никто не пострадал, сообщили в мэрии.
МАХАЧКАЛА, 7 мая – РИА Новости. Пострадавших при возгорании техстанции рядом с АЗС в дагестанском Каспийске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Пострадавших нет". – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что в связи с возгоранием на автозаправочном комплексе в Каспийске организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте.
