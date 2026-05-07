Названа причина пожара на техстанции в дагестанском Каспийске

- В Каспийске на улице Гагарина загорелся автомобиль, из-за чего вспыхнул пожар в здании техстанции и автоцистерне «Камаза».
- Площадь пожара составляет приблизительно 250 квадратных метров.
МАХАЧКАЛА, 7 мая – РИА Новости. Пожар в здании техстанции в дагестанском Каспийске начался, предварительно, из-за загоревшегося автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
“Пожар, по предварительным данным, начался из-за возгорания автомобиля. Сейчас горит второй этаж техстанции”, – сказала собеседница агентства.