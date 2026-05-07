16:47 07.05.2026 (обновлено: 17:36 07.05.2026)
Названа причина пожара на техстанции в дагестанском Каспийске

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX Ликвидация пожара в здании техстанции в дагестанском Каспийске. 7 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каспийске на улице Гагарина загорелся автомобиль, из-за чего вспыхнул пожар в здании техстанции и автоцистерне «Камаза».
  • Площадь пожара составляет приблизительно 250 квадратных метров.
МАХАЧКАЛА, 7 мая – РИА Новости. Пожар в здании техстанции в дагестанском Каспийске начался, предварительно, из-за загоревшегося автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
По данным ГУМЧС России по Дагестану, в четверг в Каспийске на улице Гагарина рядом с АСЗ загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна "Камаза" объемом 20 кубических метров. Площадь пожара - приблизительно 250 квадратных метров.
“Пожар, по предварительным данным, начался из-за возгорания автомобиля. Сейчас горит второй этаж техстанции”, – сказала собеседница агентства.
