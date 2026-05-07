В дагестанском Каспийске на автозаправке вспыхнул пожар.

МАХАЧКАЛА, 7 мая – РИА Новости. Автозаправочная станция горит в дагестанском Каспийске, площадь пожара составляет 250 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"Поступило сообщение о загорании в городе Каспийске на улице Гагарина. Незамедлительно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, площадь пожара на автозаправочном комплексе станции составляет 250 квадратных метров", – говорится в сообщении.